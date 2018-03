Zó reageert Roxeanne Hazes na negatieve reacties op foto zwangere buik

We schreven onlangs al over de foto die Roxeanne Hazes deelde van haar zwangere buik. Vol trots showt ze in lingerie haar groeiende buikje.

Hoewel de zangeres vooral overladen is met positieve reacties op de foto, zaten er ook een aantal behoorlijk negatieve tussen. En daar gaat de nuchtere Roxeanne natuurlijk heel ontspannen mee om. Haar reactie in haar Instagram Stories liegt er niet om. Wij zeggen: Go Roxeanne!

Bron: Instagram. Beeld: ANPfoto