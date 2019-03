‘Nieuwe liefde voor Roy Donders’

De stylist van het zuiden, Roy Donders, lijkt het geluk in de liefde weer gevonden te hebben. Volgens diverse media heeft hij het namelijk héél gezellig met een bepaalde man.

De gelukkige is volgens De Telegraaf Bas Coppelmans, eigenaar van tuincentrum Coppelmans in het Brabantse Valkenswaard. Het tweetal zou op dit moment samen in Oostenrijk zijn.

Grote plannen

Naast liefdespartners, zien Roy en Bas elkaar ook als ideale bedrijfspartners. Ze hebben namelijke grote plannen om binnenkort een kerstballenlijn op te gaan zetten samen, weet de krant.

Faillissement

Roy heeft een heftige periode achter de rug. Onlangs moest hij zijn kledingwinkel Rojami’s in Tilburg per direct sluiten. De winkel is failliet verklaard. “We hebben er 8,5 jaar alles aan gedaan, alles aan gegeven, om het te maken wat het nu is. Maar helaas, het heeft niet mogen lukken. Nu zal ons leven er wel heel anders uit komen te zien”, vertelde hij toen over het faillissement. “Het is niet anders. Ik neem met opgeheven hoofd afscheid van de winkel.”

Marvin

In september 2018 had Roy zijn relatie met vriend Marvin Ophof voor de 2e keer verbroken. Zo’n 2 jaar daarvoor ging het koppel ook tijdelijk uit elkaar, maar na 5 maanden besloten ze hun liefde toch weer nieuw leven in te blazen. Het stel was in totaal bijna 5 jaar samen.

