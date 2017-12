Roy Donders is te verdrietig om op te treden en last zijn concert af

Roy Donders is momenteel niet in de stemming om op het podium te staan, zo laat hij weten.

Hij heeft veel verdriet sinds het overlijden van zijn oma. Hij kan zijn nieuwe optreden emotioneel gezien nog niet aan.

Verdriet

De oma van Roy overleed in november op 91-jarige leeftijd aan problemen met haar hart en nieren. Volgens Roy was ze zijn ‘allergrootste fan’. Hij zegt nu dat het overlijden van zijn oma meer impact op hem heeft dan hij had verwacht. “Ze had natuurlijk bij mijn eerste show aanwezig moeten zijn. Voor mij geeft dit een heel dubbel gevoel. Het voelt niet compleet, ik word er enorm verdrietig van. Daarom heb ik met pijn in mijn hart, samen met mijn team, besloten de show af te lassen.”

Hij hoopt dat hij het verlies binnenkort een plek kan geven. Fans die al een kaartje hadden voor de show Lach, zing, dans & geniet, krijgen hun geld terug. In de nieuwe show van Roy wil hij extra aandacht besteden aan zijn opa en oma. Wanneer hij van plan is alles in te halen, is nog niet bekend. Zijn fans wensen hem ‘veel sterkte met het grote verlies’ en zij begrijpen zijn verdriet.

Het bericht van Roy waarin hij laat weten dat show niet doorgaat:

De oma van de artiest en stylist:





Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP