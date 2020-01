Royal fans maken zich zorgen om 'te dunne' Kate Middleton

Voor het eerst in maanden zijn prins William en zijn vrouw Kate Middleton weer op pad gegaan. Kate zag er zoals gewoonlijk weer prachtig uit, maar fans maken zich wel zorgen om haar té slanke taille.

Kate is natuurlijk altijd al een slanke vrouw geweest, maar de laatste tijd lijkt ze wat te zijn afgevallen. Door de beelden die laatst zijn opgedoken, maken royal fans zich zorgen over de gezondheid van Kate.

Advertentie

Mager

Het begon allemaal toen Kensington Palace een nieuw portret deelde voor de 38e verjaardag van Kate. Op die foto droeg ze een spijkerbroek, een blauw met wit geruite blouse en een lichtgrijze trui. “Bedankt iedereen voor alle lieve berichten op de verjaardag van de hertogin van Cambridge”, luidde het bijschrift bij de foto. Kate werd door duizenden fans gefeliciteerd, maar ook haar figuur kwam in de reacties ter sprake. “Gelukkige verjaardag aan onze wel erg magere (toekomstige) koningin Kate Middleton” en “Ik mag hopen dat de hertogin van Cambridge niet zo dun is in het echt als ze lijkt”, schrijven ze onder de foto.

Niks aan de hand

Ook op het bekende online forum Quora is het het gesprek van de dag. Toch nemen ook veel mensen het voor de hertogin van Cambridge op. “Het is gemakkelijk om naar Catherine te kijken en te zeggen dat ze te mager is, terwijl ze er werkelijk gezond uitziet. Haar haar is glanzend, haar gezicht is niet ingevallen en ze heeft voldoende spieren”, schrijft bijvoorbeeld iemand.

Meer taken

Volgens de Amerikaanse website Radar Online zou zelfs prins William zich zorgen maken. Volgens een koninklijke bron zou de prins zijn vrouw willen helpen weer enkele kilo’s bij te komen. “Kate werkt zichzelf krom en slaat de laatste tijd veel maaltijden over”, klinkt het. “Hoezeer hij ook probeert om haar niet te forceren, wil William er zachtjes op wijzen dat het tijd is om iets te doen aan deze slechte gewoonte waar ze aan gewend is geraakt.” Radar Online schrijft ook dat William en Kate in de toekomst waarschijnlijk meer verantwoordelijkheden zullen krijgen, nu prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben besloten afstand te nemen van de koninklijke familie. “Het schema van Kate zal dus alleen maar intenser worden nu de koningin meer dan ooit op hen zal rekenen”, zegt de koninklijke bron.

Dit was de grappige bijnaam van Kate Middleton:



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN.be. Beeld: Getty Images