Déze royal is te gast op de bruiloft van tennisser Rafael Nadal

Rafael Nadal stapt op 19 oktober 2019 in het huwelijksbootje. Nu al dé bruiloft van het jaar, schrijven Spaanse media. Mede dankzij de gastenlijst.

Er zullen maar liefst 500 gasten aanwezig zijn op de grote dag, onder wie een koning.

Koning Juan Carlos

Niemand minder dan de Spaanse koning Juan Carlos zal bij het huwelijk van Nadal aanwezig zijn, meldt El País. Volgens de Spaanse krant zijn koning Juan en Nadal al jaren hechte vrienden. Deze zomer bracht Juan samen met koningin Sofia nog een bezoek aan een door Nadal opgerichte school voor jonge tennissers op Mallorca.

Mery Perelló

Nadal gaat trouwen met Mery Perelló, met wie hij al 15 jaar samen is. Het stel laat niet veel los over hun relatie en dus ook niet over hun bruiloft. Toch zijn er een aantal details uitgelekt, waaronder de locatie van het huwelijksfeest. Rafael en Mery geven elkaar het jawoord op een goed beveiligd landgoed op Mallorca. Naast koning Juan Carlos, zijn er nog 500 gasten uitgenodigd.

Bron: El País. Beeld: ANP