Royalty-kenners verontwaardigd over afwezigheid pers bij musical Amalia

Prinses Amalia maakte dinsdagavond haar debuut op het toneel met haar eerste zelfgeschreven musical. Een bijzondere gebeurtenis, alleen is de kans klein dat wij de beelden ooit te zien krijgen. De pers was namelijk niet welkom.

Zelfs buiten de Koninklijke Schouwburg mochten geen opnames worden gemaakt. Dat schoot bij een aantal royalty-kenners in het verkeerde keelgat.

Koninklijke toeschouwers

Begin dit jaar lekte al uit dat Prinses Amalia samen met schoolgenoot Brent Meelhuysen een toneelstuk had geschreven. Het was Amalia gelukt om niemand minder dan Trijntje Oosterhuis voor het stuk te strikken én de twee mochten zelfs de Koninklijke Schouwburg als locatie gebruiken. Het was gisteravond dan ook een komen en gaan van koninklijke gasten zoals koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix en zelfs oma María del Carmen Zorreguieta.

Opvallend besluit

Koningin Máxima maakt zich al jaren sterk voor Méér Muziek in de Klas en hoewel deze muzikale voorstelling gesteund wordt door het Christelijk Gymnasium Sorghvliet, mocht de voorstelling op geen enkele manier in beeld worden gebracht. Veel mensen vinden dit opvallend, omdat de RVD eerder nog oordeelde dat een familiebezoekje aan een festival in Sevilla wél gepubliceerd mocht worden.

Koninklijke familie royaal aanwezig bij musical Kerstklooster van Amalia; beide oma’s incluis. Maar waarom zo moeilijk over media buiten? In Sevilla kon alles voor Spaanse pers en nu niks voor NL media? Geen ware kerststemming Oranjes @koninklijkhuis — RoyalBlog NL (@royalblognl) December 10, 2019

Amalia heeft vanavond haar kerstmusical in Koninklijke Schouwburg. Bijzonder evenement, met oa Trijntje Oosterhuis. RVD vindt mefiacode desondanks van toepassing. Zelfs bij aankomst KF. Je kunt ook te ver gaan in het afschermen. — RoyalBlog NL (@royalblognl) December 10, 2019

