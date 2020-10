Royaltybiograaf: “Prins Harry is doodongelukkig in huwelijk met Meghan”

Hoewel prins Harry (36) en Meghan Markle (39) er naar de buitenwereld heel gelukkig uitzien, is dat volgens biograaf Hugo Vickers achter de schermen niet het geval. Volgens hem is Harry zelfs ‘doodongelukkig’ en is hij totaal in beslag genomen door zijn vrouw.

De biograaf laat aan ‘Daily Express’ weten dat het huwelijk tussen de twee niet bepaald rooskleurig is.

“Vast aan een politieke activist”

“Als je alle gebeurtenissen ontrafelt, zie je een ambitieuze jonge vrouw die een onbeduidende actrice was, een actrice die hem kon verblinden, en dat is precies wat ze heeft gedaan,” aldus Hugo. “Hij dacht ongetwijfeld dat hij een zeer exotische en glamoureuze vrouw had gevonden.” Volgens de biograaf kunnen actrices kunnen eenmaal ‘zeer verleidelijk’ zijn. “Maar helaas woont hij nu in Californië, ver weg van zijn familie, vrienden, zijn werk, het leger en alle dingen waar hij vertrouwd mee was. Hij ziet er doodongelukkig uit en zit naar mijn idee vast aan een politieke activist.”