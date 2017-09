Vrouw gaat het internet over nadat ze roze 'afwasbare verf' test

Twitteraar Leah had een leuk idee. Ze wilde weleens weten of de verf die ze had gekocht ook écht afwasbaar was.

En dus besloot ze het roze spul met glitters over haar hele gezicht te smeren.

Overal gedeeld

Maar toen pakte het wat anders uit dan ze had gehoopt. De verf was namelijk amper van haar gezicht af te krijgen met water. Wat ze ook probeerde, haar gezicht blééf knalroze… En dat terwijl op het etiket staat dat de verf ‘makkelijk van de huid af te krijgen’ is. Op Twitter worden nu haar voor- en nafoto’s massaal gedeeld.

Pfieuw

Inmiddels laat Leah weten dat ze de verf later alsnog goed heeft kunnen verwijderen en dat ze weer ‘normaal door het leven gaat’.

See you in court Palmer Paint Products pic.twitter.com/0mxXgGCQcn — leah (@LeleTill) 13 september 2017

Bron & Beeld: Twitter