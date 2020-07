Marjet (68) en Ineke (68) zetten zich in voor roze ouderen: “Dat je je laatste levensjaren open kunt zijn over wie je bent. Dat is mijn drijfveer”

De Pride 2020 vindt dit jaar niet fysiek plaats in Amsterdam. Maar dat houdt de ambassadeurs niet tegen. Zo ook Roze 50+-ambassadeurs Ineke Konijn (68) en Marjet Bos (68) niet. Ineke kwam na een ingewikkelde periode tijdens haar heterohuwelijk uit de kast en ook Marjet worstelde lange tijd met haar lesbische gevoelens. Inmiddels hebben de 2 vrouwen een relatie en maken zij zich hard voor andere roze ouderen.

Advertentie

Het proces van realiseren dat je homoseksueel of lesbisch bent tot uit de kast komen, kan een enorme worsteling zijn. Hoe was dat voor jullie?

Ineke: “Ik zat al 16 jaar in een heterohuwelijk toen ik verliefd werd op een vrouw. Ik was weer een opleiding gaan volgen en viel als een blok voor de lerares. Het huwelijk met mijn man liep al een tijd niet goed, ik was erg ongelukkig. Mijn moeder dacht dat ik overspannen was. Maar dit verklaarde alles. Eerst durfde ik er niet aan toe te geven. Maar op een dag zei m’n moeder tegen me: ‘Kind, je moet nu voor jezelf gaan zorgen.’ Dat was het duwtje in de rug dat ik nodig had. En langzamerhand ben ik toen mijn lesbische gevoelens gaan ontdekken.”

En hoe was dat bij jou, Marjet?

Marjet: “Voor mij was het al heel vroeg duidelijk dat ik lesbisch was. Een ‘zandbakpot’ noem ik mezelf ook wel: toen ik in de zandbak speelde wist ik namelijk al hoe het zat! Ik herinner me nog een moment met mijn tante. Toen ik een jaar of 7 was vroeg ze me of ik al een vriendje had. ‘Ik vind meisjes leuker’, antwoordde ik bleu. ‘Dat gaat wel over’, zei ze terug. Mijn hele tienertijd heb ik daaraan gedacht. Ik merkte dat ik echt niet op jongens viel. Maar de opmerking van mijn tante zorgde ervoor dat ik nog jaren niet uit de kast durfde te komen.”