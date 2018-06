Presentatrice Vivienne van den Assem gaat aan de slag bij ‘RTL Boulevard’. Vrijdagavond verscheen ze daar al aan de desk, om zichzelf te introduceren.

Best een carrièreswitch voor Vivienne, die omroep WNL nu inruilt voor RTL.

Jammer

Haar collega’s bij Goedemorgen Nederland vinden het “heel jammer” dat ze weggaat. “Ik heb daar twee jaar met ontzettend veel plezier gewerkt. (…) Maar ze gunnen me al het moois.”

WidM

Vivienne werd vooral bekend door haar rollen in de series Goudkust en Zoop. In 2009 won ze Wie is de Mol?, toen ze raadde dat acteur Jon van Eerd de mol was. Zes jaar later, in 2015, nam ze de presentatie van MolTalk op zich en weer een jaar later begon ze bij Goedemorgen Nederland. En nu kan Viv RTL Boulevard dus ook op haar cv gaan zetten. Om exact te zijn vanaf eind juli.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress

Bekijk ook: Birgit Schuurman openhartig over gevoelens voor andere man…