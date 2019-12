RTL maakt finalisten 'Expeditie Robinson' per ongeluk te vroeg bekend

Zender RTL heeft middels een promotievideo per ongeluk al laten weten wie de finalisten zijn van Expeditie Robinson 2019. Oeps, foutje!

De video was eigenlijk pas bedoeld voor volgende week.

Spoiler alert: wil je liever niet al weten wie de finalisten zijn? Lees dan vooral niet verder.

Foutje

Fans wachten al weken vol spanning op de grote ontknoping van Expeditie Robinson. Zondagavond zou eindelijk duidelijk worden welke deelnemers er in de finale staan, maar door een fout van RTL zijn de finalisten nú al bekend.

Verkeerde promo

Tijdens een promo voor de aflevering vanavond is op televisie te zien wie de finalisten zijn: Eva Cleven, Hugo Kennis en Shary-An Nivillac. In deze promovideo staat ‘zondag 20.00 uur finale van Expeditie Robinson’. Kortom: het lijkt op een foutje van RTL, waarbij ze per ongeluk de promo voor volgende week hebben laten zien.

Addertje

Op Twitter gaat het helemaal los. Meerdere fans delen het ‘nieuwtje’ en laten weten het erg jammer te vinden dat de spanning er nu al af is. Maar of het écht een foutje is van RTL moeten we toch nog even afwachten, want wellicht zit hier een addertje onder het gras… Je weet maar nooit.

Er kwam dus een reclame van Expeditie Robinson op tv van de finale, waarin je de 3 finalisten zag????? Goed gedaan, RTL 👏🏼 #ExpeditieRobinson — Ilse (@ilsedhertog) December 8, 2019

Hoeven we niet langer in spanning te zitten #ExpeditieRobinson

Beetje jammer, voor zij die het nog volgen. https://t.co/c4od0KTKII — Patricia van Andel (@PvanAndel) December 8, 2019

Je had 1 taak bij @ExpeditieRobRTL en dan verknal je het #ExpeditieRobinson 😂😂😂 — Tiede-Jan (@TiedeJan) December 8, 2019

Zo! RTL blundert met #ExpeditieRobinson reclame. Finalisten bekend! @RijkRainMan & @TimCoronel in de finale. Wie had dat verwacht? 😅🌴Toch nog een twist! — Annemiek (@annemiek81) December 8, 2019

#ExpeditieRobinson finalisten al bekend gaat lekker #RTL.

Nadat de echte Robinsons al uit het programma waren gestemd kan dit er ook wel bij.

Zolang echte Robinsons niet door gaan naar halve en finales is dit programma geen ring waard — Tom (@dvine2000) December 8, 2019

Er is een voorstukje opgedoken (op RTL) met de mogelijke finalisten van #ExpeditieRobinson. Uiteraard ga ik deze niet delen.. maar zo fout van de zender als dit dus voortijdig verklapt is. 😩 — Judith (@judithblogtsolo) December 8, 2019

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL Beeldbank | Martijn van Gelder