RTL Late Night onder vuur na verspreiden 'nepnieuws' over 'knappe man in publiek'

RTL Late Night lijkt een blunder te hebben begaan. Zo berichtte het programma dat er een ‘knappe man’ vanwege zijn looks het internet over zou gaan, terwijl dat helemaal niet het geval was.

Een vreemde kwestie, vinden oplettende kijkers. Twan Huys heeft het over ‘dat het programma trending is’ door de man in het publiek, maar er lijkt niemand op social media daadwerkelijk te praten over deze man.

“Het gaat alleen maar over jou omdat je zo aantrekkelijk bent”, zei Patty Brard nog in de uitzending tegen de onbekende man. Het ging echter maar om één berichtje over de ‘hunk uit het publiek’, en dat bericht is door de redactie zelf gepost. De jongen om wie het allemaal gaat is een Australiër die zich van geen kwaad bewust is. Hij was in de studio samen met zijn Nederlandse vriendin. ‘Fakenieuws’, reageren mensen nu op het bericht van RTL zelf.

Bron: AD. Beeld: Twitter