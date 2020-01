RTL stopt met omstreden astroprogramma 'Dit is mijn toekomst'

Na Talpa, trekt ook RTL de stekker uit het omstreden genre astrotelevisie. Volgens critici zou het programma geldklopperij zijn en ook de zender vindt dat de tv-paragnosten niet meer in hun straatje passen.

Dit is mijn toekomst is nog enkele dagen te zien bij de zenders van RTL. “Bij RTL 4 was op oudejaarsdag de laatste uitzenddag, bij RTL 5 is laatste uitzending te zien op 10 januari”, aldus de zender.

Geldklopperij

Het programma was eind 2018 al onderwerp van discussie toen een astropresentatrice de kijkers financiële voorspoed beloofde aan de mensen die het ‘keihard nodig hebben’ als ze zouden bellen met het dure 0909-nummer van 1 euro per minuut. Ze werden daarna lang aan de lijn gehouden en volgens programma Rambam uitgemolken op die manier. Ook minister van Financiën vond dit belachelijk.

Van de buis, maar niet gestopt

De astrologieconsults gaan overigens wél online verder. RTL maakte namelijk zelf het programma niet, maar verkocht zendtijd aan hen. Het contract krijgt nu geen verlenging.

