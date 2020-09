Kijkers lachen om het Duits van Ruben Nicolai in ‘De erfgenaam’

Dinsdagavond ging Ruben Nicolai weer op zoek naar de rechtmatige eigenaar van een erfenis in de tweede aflevering van De erfgenaam. Dit keer bracht zijn zoektocht hem zelfs buiten onze landgrenzen.

Ruben ging naar Duitsland en moest zich dan ook in het Duits verstaanbaar maken. Of hij daar wat van kon? Daar zijn de meningen over verdeeld.

Wie is de erfgenaam?

Maar liefst €100.000 liet mevrouw Hanna Mathilda Cienciala-Dahl achter toen zij eind jaren 90 in Zeist overleed. Een flinke som geld die tot op heden door niemand is opgehaald. Ruben ging op zoek naar de erfgenaam van deze mevrouw en naar haar verhaal. Want hoe heeft ze haar fortuin vergaard?