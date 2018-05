Ruben Hein vertelt wat hij nu écht met het prijzengeld van 'WIDM' heeft gedaan

Ruben Hein won in maart 17.750 euro nadat hij goed had geraden dat Jan Versteegh ‘de Mol’ was. Nu heeft de zanger dat geld uitgegeven en hij vertelt uitgebreid waaraan.

Vlak na zijn winst van Wie is de Mol? maakte Ruben al bekend dat hij een deel van het geld aan een goed doel zou geven, maar hij vertelde nog niet welk goed doel dat dan was. Nu wel.

Vluchtelingen

Hij heeft een bedrag gestort aan Sounds of change, een hulporganisatie opgericht door zijn goede vriend en muzikant Lucas Dols. “Sounds of change leidt hulpverleners, docenten en vrijwilligers op in (post-)conflictgebieden om de verbindende en helende kracht van muziek te gebruiken in hun werk met kinderen in vluchtelingenkampen”, zo licht Ruben toe op Instagram.

Spaarrekening

De rest van het geld heeft Ruben naar eigen zeggen op zijn spaarrekening gezet. Hoeveel dat precies is, houdt ‘ie wijselijk voor zichzelf. Maar dat zowel voor het goede doel als voor zijn spaarrekening een flinke duit gereserveerd is, is zeker.

