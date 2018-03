Ruben Hein onthult wat hij met prijzengeld van 'Wie is de Mol?' gaat doen

Afgelopen zaterdag werd dan eindelijk bekend wie de mol was in ‘Wie is de Mol?’ 2018. Jan Versteegh moest bijna een jaar lang geheim houden dat hij al die tijd een dubbelrol speelde. En alleen pianist en zanger Ruben Hein wist hem te ontmaskeren.

Daarmee werd Ruben de winnaar van ‘Wie is de Mol? 2018. De prijs: €17.750. Daar kan je veel leuke dingen van doen, maar Ruben heeft besloten om niet alles zelf op te maken.

Goed doel

Een deel van het bedrag schenkt hij aan een goed doel, wat hij nog niet bekend wil maken, en een ander deel gaat op zijn spaarrekening. Wat een verstandige jongen, die Ruben.

T-shirts

Ruben laat zijn deelname aan het programma nog niet helemaal los. In de eerste aflevering van dit seizoen deed Ruben de legendarische uitspraak “Wij zijn niet in Kiev, vriend”, toen Jan vroeg waar in Kiev zij waren. Die uitspraak werd een grote hit en daarom besloot de zanger dan ook om er t-shirts van te maken, die hij nu via zijn website verkoopt:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.