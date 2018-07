Ruben Nicolai openhartig over zijn ex en vrijgezelle bestaan

Ruben Nicolai (43) werd na elf jaar een relatie en twee kinderen vrijgezel. Nu, vier jaar na die relatiebreuk, is de presentator wel toe aan een nieuwe liefde.

Dit vertelt hij in een interview met Vrouw.

Zwaar

Waarom Ruben en zijn ex Laurien na elf jaar uit elkaar gingen, houdt de presentator in het midden. Wel geeft hij eerlijk toe dat ze inmiddels weer beter met elkaar op kunnen schieten. “Als je net uit elkaar bent, is het zwaar en gun je elkaar weinig, maar nu zijn we in het stadium dat we weer kunnen zien hoeveel we wel samen hebben”, vertelt hij over de moeder van zijn kinderen Liv en Daantje.

Niets serieus

Ruben maakte er eerder in Linda’s zomerweek al geen geheim van dat hij in een diep dal belandde na de breuk. Hij leefde ongezond en blowde, vertelde ‘ie toen. Toch vonden er de nodige flirts plaats, maar: “Zodra het serieus werd, hield ik de boot af.”

Onzeker

Anno 2018 ziet Ruben het wat rooskleuriger in. “Nu pas heb ik voor het eerst weer af en toe een gevoel van: ‘ja, ik heb zin om weer verliefd te worden’.” Maar hij is onzeker en cynisch geworden als het op liefde en relaties aankomt – en trouwen ziet hij ‘eerlijk gezegd niet meer gebeuren’.

Werk en dochters gaan voor

Bovendien zou een nieuwe liefde de balans compleet verstoren, meent de voormalige Lama. “Ik kan niet zomaar minder werken en op mijn tijd met mijn dochters wil ik al helemaal niet inleveren. Maar als je echt verliefd bent, vind je daar natuurlijk wel iets op. Je kunt altijd nog minder slapen.”

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: ANP. Beeld: ANP

Isa Hoes over een nieuwe relatie: “Ik zou het wel heel erg leuk vinden”

Als dít tripje de romantiek niet aanzwengelt, weten wij het ook niet meer: