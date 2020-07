Daar komt de bruid: Rudolph van Veen gaat trouwen met vriendin Simone

Na een relatie van 19 jaar was het eindelijk zover: tv-kok Rudolph van Veen ging op zijn knieën voor zijn vriendin Simone. Aan Beau Monde vertelt het paar hoe Simone reageerde én wanneer de bruiloft plaatsvindt.

Hoewel het alweer 19 jaar geleden is dat de vonk tussen Rudolph en Simone oversloeg, kwam trouwen er maar niet van. Simone moest behoorlijk geduldig zijn, want zij wilde eigenlijk al direct in het huwelijksbootje stappen met haar Rudolph: “Ik wil het al vanaf het moment dat we elkaar ontmoetten”.

Aanzoek

Toen Rudolph eenmaal dé vraag aan haar stelde, liepen de emoties dan ook hoog op. Simone vertelt hoe het aanzoek, dat plaatsvond op haar verjaardag, verliep: “Traditie binnen ons kleine gezinnetje: als je jarig bent, krijg je taart op bed. Toen ik jarig was, zat ik te wachten op bed. Het duurde maar en het duurde maar. Ineens vloog de deur open en kwam Rudolph binnen met een enorme bos witte rozen. Vervolgens kwam Ralph met een magnum fles champagne en zei: ‘Het gaat echt gebeuren.’ Rudolph ging op zijn knieën en ik kon alleen maar huilen.”