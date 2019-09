65+'ers op de arbeidsmarkt: ruim kwart miljoen mensen nog aan het werk

De een kan niet wachten tot hij of zij met pensioen is, terwijl de ander het liefst gewoon doorwerkt. Het CBS komt zaterdag 21 september met de laatste stand van zaken.

Ruim een kwart miljoen 65+’ers, 225 duizend mensen, hebben nog een betaalde baan, blijkt uit hun onderzoek. In 2003 werkten er ‘nog maar’ 75 duizend 65+’ers. Vooral de 65-jarigen zijn nog hard aan het werk. Daarvan heeft ruim 1 op de 3 heeft nog een betaalde baan.

Oud en wijs

Hoe het komt dat we steeds langer doorwerken is niet aan 1 ding te wijten. Deels is de vergrijzing een oorzaak. We worden met z’n allen steeds ouder: er zijn maar liefst 3,2 miljoen 65+’ers. Ook speelt de verhoging van de AOW-leeftijd een grote rol, meldt het CBS. Lag die voorheen op 65 jaar, inmiddels is die verhoogd naar 66 jaar.

Dat nog niet iedereen op zijn of haar pensioen zit te wachten, bewijst Mieke Visser (63). Zij werkte jarenlang bij verschillende reclamebureaus, vertelde ze onlangs aan Libelle. Sinds begin dit jaar is ze aangenomen als folder & instore-specialist bij Makro. “Volgens de cao hoef ik nog maar 4 jaar te werken. Maar als ik al aan mijn pensioen denk, krijg ik de kriebels. Ik wil helemaal niet stoppen, ik wil met beide benen in de maatschappij blijven staan.”

Zo vind ook jij die baan

En zo denken dus meer dames en heren. Toch vinden veel 50+’ers het lastig om een baan te vinden. Ruim 300.000 vrouwen van 55 jaar of ouder zoeken op dit moment actief naar betaald werk en zijn direct beschikbaar. Geldt dat ook voor jou? Er is een aantal dingen waar je rekening mee kunt houden.

Onderzoek welke talenten en kwaliteiten je hebt. Vraag vervolgens feedback aan vrienden of (voormalige) collega’s. Stuur open sollicitaties. Laat merken dat je je in het bedrijf hebt verdiept. Maak vooral gebruik van je netwerk. De meeste mensen vinden namelijk via-via een baan. Laat je niet ontmoedigen. Het mag dan de 10e gestuurde brief van de week zijn, voor de werkgever ben je sollicitant nummer 3. Straal uit dat je erin gelooft. En bedenk: de arbeidsmarkt van nu biedt meer kansen dan pakweg 5 jaar geleden!

Eigen kracht

Met de eerste tip is Mieke het heel erg eens. “Elke generatie heeft zijn eigen gebreken”, vertelt ze. “Ik ben redelijk op de hoogte van technologische ontwikkelingen, maar daar is de jongere generatie behendiger mee. Ik heb mijn eigen kwaliteiten: ik blijf altijd rustig. Jongere collega’s maken zich bijvoorbeeld sneller kwaad om managementbeslissingen waar ze het niet mee eens zijn. Als ik het ergens niet mee eens ben, zeg ik er wat van. Wordt er alsnog een andere keuze gemaakt, dan leg ik me daarbij neer. En ik ga niet naar huis voor ik een order onder controle heb.”

Verkeerde beeldvorming

50+’ers zijn gezonder, hoger opgeleid en actiever dan 20 jaar geleden, blijkt uit het onderzoek van het CBS. “Toch hebben veel mensen bij een vrouwelijke 50-plusser nog een beeld in hun hoofd van een tante of oma die al redelijk versleten is. Zelfs de mensen in dezelfde leeftijdscategorie denken zo”, zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Deze beeldvorming hoort volgens hem nog bij de vorige generatie, de mensen die nu rond de 70 en 80 zijn. De gedachte dat het werkende leven tegen de 60 wel zo’n beetje ophoudt, zie je ook bij uitkeringsinstanties en bedrijfsartsen. Dat vrouwen wíllen werken omdat ze een goede opleiding of ambities hebben, de kost moeten verdienen of iets willen betekenen voor de samenleving, is volgens Schippers nog geen gemeengoed.

Is fulltime werken een voorwaarde om echt carrière te kunnen maken? En moeten vrouwen meer doen dan mannen om hetzelfde te bereiken in hun werk? Elske Doets (45), zakenvrouw van het jaar 2017 en CEO van Jan Doets Reizen, vertelt in deze video hoe zij erover denkt.

