Zou je weleens een reisje naar de ruimte willen maken zodat je daar naar hartelust zou kunnen fotograferen? De kans is niet erg groot dat je dit écht kunt doen. Maar binnenkort kun je wel doen alsof, met de nieuwe de SpaceSelfie-functie van Samsung. Je maakt ermee je eigen ‘ruimteselfie’.

Deze bijzondere nieuwe functie is onderdeel van de Samsung S10+, wat woensdagavond groots gevierd werd.

Lancering

De eerst foto met deze nieuwe functie werd woensdag gemaakt door actrice, model en filantroop Cara Delevingne en is voor het eerst getoond op een met sterren gevuld evenement in de Samsung KX-experience space te Londen. De selfie is de eerste van velen die de stratosfeer in gaan als onderdeel van SpaceSelfie, een missie om iedereen een kans te geven zijn ‘ruimteselfie’ te maken.

Groepsselfie

Het moment werd ook gevierd met een groepsselfie genomen door Cara, waarop diverse beroemdheden stonden, waaronder de Italiaanse rapper, zanger en songwriter Fedez, bekend als jurylid van de Italiaanse X Factor en zijn 2019-hit Holding Out for You met Zara Larsson.

Vereerd

“Ik ben vereerd om Samsungs SpaceSelfie-pionier te zijn! Om de missie te vieren wil ik de eerste groepsselfie die de ruimte wordt ingestuurd maken. Ik kan niet wachten tot mijn fans ons volgen naar de ruimte en zelf een SpaceSelfie krijgen”, aldus Cara Delevingne tijdens het evenement. Hieronder kun je de foto bekijken.

Bron: Samsung. Beeld: Istock