Ruinerwold-vader krijgt huisverbod voor minstens 10 dagen

Gerrit Jan van D., de vader van het kinderrijke gezin uit Ruinerwold, heeft wegens veiligheidsredenen een huisverbod gekregen voor ten minste tien dagen.

Een woordvoerder van de gemeente Ermelo heeft aan RTL Boulevard bevestigd dat de veiligheid van de vier jongvolwassenen die nog met hun vader in Ermelo wonen, niet voldoende gewaarborgd kon worden. Gerrit Jan van D. – die in 2016 een hersenbloeding kreeg – is volgens RTV Drenthe op 28 april overgeplaatst naar een plek in de zorg. Waar dat is, is niet bekend. Deze maatregel kan nog met maximaal 18 dagen verlengd worden. De gemeente ontfermt zich nu over de kinderen.

Nieuw aangifte tegen Gerrit Jan van D.

Maandag werd bekend dat er opnieuw aangifte is gedaan tegen Gerrit Jan van D. Ook een van de jongere kinderen beschuldigt de vader van ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Gezin Ruinerwold in Ermelo

In eerste instantie woonde Gerrit Jan van D. na zijn vrijlating met de jongste vijf kinderen van het gezin in Ermelo, maar kort na zijn komst is ook de jongste dochter vertrokken. Of dat ook het gezinslid is dat nu aangifte heeft gedaan, is niet bekend. Weduwnaar Gerrit Jan van D. heeft in totaal tien kinderen: uit een eerdere relatie had hij al een kind.

