Waarom Russen massaal een tattoo van een dominosteen nemen

Hoe ver zou jij gaan voor gratis pizza’s? Nou, sommige mensen héél ver. Een oproep van Domino’s Pizza in Rusland heeft er namelijk voor gezorgd dat tattooshops worden overspoeld met klanten die een dominosteen willen laten zetten.

Het steentje, dat het logo is van het bekende pizzamerk, kan namelijk goed zijn voor duizenden gratis pizza’s. Tenminste, als je er op tijd bij bent.

Leven lang gratis pizza’s

De pizzaketen riep mensen op om het logo van de Domino’s op hun lichaam te laten tatoeëren. Niet zomaar, want in ruil daarvoor zou je namelijk honderd jaar lang, honderd gratis pizza’s per jaar krijgen. Nu vraag je je misschien af wie in hemelsnaam zoiets zou doen, maar het bleken er heel wat te zijn. De foto’s van dominotattoos stroomden namelijk binnen en het duurde niet lang voordat Domino’s Pizza de regels moest aanscherpen.

Afspraak annuleren

De pizzaketen besloot dat alleen de eerste 350 inzendingen nog kans maakten op de gratis pizza’s. Daarnaast moest de tattoo, die zowel zwart-wit als gekleurd mocht zijn, minimaal twee centimeter groot zijn. De limiet van 350 werd al snel bereikt, wat betekent dat de wedstrijd officieel voorbij is. ‘’We nemen geen nieuwe tatoeages meer aan! Wie zijn tatoeage later laat zetten, raden we aan om de afspraak te annuleren,’’ zo laat Domino’s op Facebook weten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Работа в Domino’s Pizza (@rabota_v_dominospizza) op 5 Sep 2018 om 9:00 (PDT)

