Rutte kondigt herdenkingsdag corona aan: “Om stil te staan bij de vele overledenen”

Na de zomer zal er een landelijke herdenkingsdag komen waarop zal worden stilgestaan bij de impact van het coronavirus. Dat maakte premier Rutte vanavond bekend.

Een exacte datum voor de landelijke herdenkingsdag is er nog niet. Rutte gaf aan nog druk bezig te zijn met de uitwerking van de herdenkingsdag. “Maar de regio zal een sterke component leveren”, liet Rutte weten in de persconferentie, die tevens zijn laatste was voor de zomervakantie.

Meeleven

Er wordt nog gepraat over de inhoud van de herdenkingsdag. “In eerste instantie wordt tijdens de dag stilgestaan bij de vele overledenen”, zei Rutte. “Het moet een dag worden waarop we meeleven met betrokkenen, met hen die te maken hebben gehad met verlies.” Daarbij wordt er stilgestaan bij de impact die de coronacrisis had op andere dingen. Zoals ouderen in verpleeghuizen en mensen die hun baan zijn verloren. Zelf zal Rutte aanwezig zijn bij die dag, samen met Hugo de Jonge. “Maar we zullen dat op een ondersteunende manier doen”, liet de premier weten. “Ik ga er niet zelf staan schitteren.”

Roerige periode

In de persconferentie besprak Rutte de roerige periode die achter ons ligt. Volgens de cijfers zijn er op het moment ruim 6000 Nederlanders overleden aan het coronavirus, maar vermoedelijk ligt dat aantal nog een stuk hoger dan bekend is. “Niemand had kunnen bevroeden dat dit zo allesbepalend zou zijn voor dit jaar”, zei Rutte dan ook in zijn toespraak.

