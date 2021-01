Rutte niet hoopvol over versoepeling: kans op verlenging lockdown is groot

Veel mensen kiezen ervoor om hun smartphone te beschermen met een telefoonhoesje. Gebruik jij ook zo’n transparant telefoonhoesje maar is deze in de loop van de tijd geel geworden? Je kunt het in een paar stappen weer schoon krijgen.

Transparante telefoonhoesjes worden gemaakt van het flexibele materiaal polymeer. De prijs van dat materiaal is een pluspunt, maar het nadeel van dit materiaal is dat het geel wordt als je het een tijdje gebruikt. Dat kan komen door straling van de zon of door oliën en chemicaliën die van je handen op het hoesje terechtkomen. Gelukkig hoef je niet meteen een nieuw hoesje te kopen als deze verkleurt. Na een grondige schoonmaakbeurt ziet jouw telefoonhoesje er weer uit als nieuw.

Doorzichtig telefoonhoesje schoon krijgen

Er zijn online veel manieren te vinden om jouw transparante hoesje weer transparant te krijgen. De een makkelijker dan de ander, maar op TikTok houden ze het simpel. In een populaire video is te zien dat je een geel telefoonhoesje weer helemaal schoon kunt krijgen door het in te smeren met tandpasta, vloeibaar wasmiddel, zout en azijn. Het makkelijkste is om dit in een gootsteen te doen zodat je die vervolgens vol kunt laten lopen met een laag water. Laat dit tien minuten staan, spoel goed af en je zult zien dat al het vuil van het hoesje verdwenen is.

Beeld: iStock