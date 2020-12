Premier Mark Rutte heeft in niet mis te verstane woorden laten weten wat hij vindt van mensen die nu nog op vakantie gaan of in het vliegtuig stappen zonder dringende reden. “Dat is gewoon asociaal”, zo liet hij dinsdag tijdens een coronadebat weten.

Om ervoor te zorgen dat er niet alsnog veel mensen op vakantie zullen gaan, pleit het CDA voor een vliegverbod. Maar hier wil Rutte niks van weten. “Dat is een ongelofelijk drastische maatregel.”

Advertentie

CDA wil extra maatregelen

CDA wil dat het kabinet gaat ingrijpen bij vakantievluchten vanaf Schiphol. Sinds dinsdag heeft het kabinet namelijk het dringende advies gegeven om in ieder geval tot maart niet naar het buitenland te gaan. “Maar het lijkt er niet op dat zo’n dringend advies aan iedereen welbesteed is”, zo laat CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma weten. “We zitten niet te wachten op beelden van te volle vertrekhallen.” Hij vraagt het kabinet daarom om extra maatregelen te nemen en denkt daarbij zelfs aan een vliegverbod.