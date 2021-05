Ruud de Wild gaat Douwe Bob achterna en heeft nu ook blond haar

Het omstreden interview dat Martin Mashir in 1995 met prinses Diana had voor de BBC komt wel aan bod in het vijfde seizoen van de populaire serie The crown.

Dat vertellen ingewijden rond de Netflix-serire aan The Telegraph.

Let op: dit artikel kan spoilers bevatten over seizoen 4.

We moeten helaas nog even wachten op een nieuw seizoen van The crown, want de opnames van het vijfde deel zijn nog niet eens begonnen. Toch zijn we razend benieuwd wat er in dit nieuwe seizoen allemaal te zien zal zijn. Volgens Variety beginnen de opnames dit jaar in juni. Het resultaat daarvan is hoogstwaarschijnlijk pas in 2022 te bewonderen op de streamingdienst, liet Deadline eerder weten.

Margaret Thatcher verliet aan het einde van het vierde seizoen na 11,5 jaar Downing Street. Verder was te zien dat prins Charles een scheiding aan wil vragen, ook al vraagt zijn minnares Camilla hem dit niet te doen. Maar ook Diana is niet gelukkig in haar huwelijk met Charles. De vraag was dan ook of het omstreden BBC-interview van Diana in het vijfde seizoen te zien zou zijn. Ingewijden verklappen nu het antwoord.

Huwelijksproblemen

Het gesprek waarin Diana openhartig sprak over haar huwelijksproblemen met prins Charles komt uitgebreid aan bod. In dit beruchte interview vertelde Diana onder meer over haar huwelijksproblemen met prins Charles. Het interview, dat in november 1995 werd uitgezonden, trok een recordaantal van 22,8 miljoen Britse kijkers. Kort daarna gingen de twee uit elkaar.

Valse informatie

Het interview kwam onlangs weer in het nieuws omdat er een onderzoeksrapport uitkwam waarin staat dat de BBC verdoezelde dat het interview met prinses Diana werd geregeld door valse informatie te verstrekken. Met die valse informatie wilde interviewer Martin Bashir het vertrouwen winnen van Diana. Die nasleep is natuurlijk niet te zien zijn in The Crown, maar de implosie van het huwelijk tussen Charles en Diana wél.

Zó zou prinses Diana er nu uit hebben gezien:

Bron: The Telepgraph. Beeld: Getty Images