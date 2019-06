Ruud de Wild en Olcay Gulsen zetten punt achter hun relatie

Ruud de Wild en Olcay Gulsen zijn uit elkaar. Dit maakt de radio-dj vrijdag zelf bekend.

“4 maanden te gek gehad. Aan alles komt een einde. Helaas”, schrijft Ruud bij een foto van hen samen op Instagram.

Respect

Een precieze reden geeft hij niet. “Alles wat ik er meer over zeg doet tekort aan de liefde. Lieve Olcay, respect voor jou. Je bent een vechter en een van de eerlijkste mensen die ik ken. Veel te weinig mensen kennen jouw mooie kant.”

Liefdesverdriet

Het zit Olcay niet mee. Deze week maakte de presentatrice bekend dat een ex, haar ‘eerste grote liefde’ zoals ze hem zelf noemt, is overleden. Eind februari kondigde ze haar breuk met Frans Ghazi aan, met wie ze een paar jaar samen was. En helaas krijgt ze nu dus weer liefdesverdriet te verduren. Sterkte, Olcay en Ruud!

Bron: Instagram. Beeld: ANP