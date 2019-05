Ruud de Wild ontwerpt tatoeage voor zijn vriendin Olcay Gulsen

Olcay Gulsen heeft een tatoeage laten zetten door de bekendste tatoeëerder van Nederland: Henk Schiffmacher. Haar liefje Ruud heeft de tattoo ontworpen.

Olcay gaat voor RTL Boulevard langs bij de enige echte Henk Schiffmacher. Na een kort interview moet Henk aan het werk voor Olcay. “Kom, we moeten aan de slag, want ik wil een tatoeage”, zegt ze.

Vrouwelijk

“Ik heb Ruud aan het werk gezet vanochtend. Die heeft voor mij een ontwerp gemaakt”, vertelt ze. Henk gaat er dan gelijk van uit dat het een strak ontwerp is, maar niets is minder waar. “Nee”, zegt Olcay. “Ik zei: ‘Je moet het vrouwelijk maken’.” En vrouwelijk is het zeker geworden, want Olcay krijgt het vrouwenteken op haar arm getatoeëerd. Deze tattoo staat voor haar nieuwe geurlijn: Femme Power.

Uit de losse pols

Henk vraagt voor de zekerheid nog even of ‘ie echt zó groot mag. “Ja, doe maar gewoon wat je wilt”, zegt Olcay nonchalant, terwijl ze toch een beetje beangstigend in de camera kijkt. “Dat komt goed uit…”, zegt Henk. “Want daar ben ik het best in.”

Trots

Enkele minuten later toont Olcay trots het resultaat. “Ik vind hem heel mooi. Eigenlijk mooier dan Ruud hem had getekend”, grapt ze. Olcay is dan ook hartstikke trots op haar tatoeage, want wie wil dat nu niet van de bekendste tatoeëerder van Nederland? “Ik kan dood, want ik heb een Henk Schiffmacher op m’n arm.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP