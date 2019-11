Ruud de Wild voor het eerst open over relatie met Olcay: 'Zij kent me het beste'

Op Radio 1 is Ruud de Wild eerlijk over zijn liefdesleven. Sinds kort is hij voor de tweede keer samen met Olcay Gulsen.

“Mijn vriendinnetje kent me het beste. Zij heeft echt veel mensenkennis”, aldus de dj.

Advertentie

Olcay was begin dit jaar te gast in de show van Ruud om hem te interviewen. “Dat was het meest ongemakkelijke en diepgravende interview dat ik ooit gehad heb. Zo vroeg ze me allemaal ongemakkelijke dingen over de ware liefde.” Volgens de dj was hij tijdens het gesprek zelfs een beetje bang. “Ze kan een behoorlijk ongeleid projectiel zijn. Ik was echt alert, van wat komt er nog.”

Volgens Ruud is hij eerlijker geworden sinds hij samen is met de beauty-expert. “Zij is heel eerlijk en oprecht en pikt het echt niet als ik ga sjoemelen met de waarheid”. In juni dit jaar gingen de twee uit elkaar. Olcay had tijd voor zichzelf nodig nadat haar ex James plotseling overleed aan een hartaanval.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: nu.nl. Beeld: ANP