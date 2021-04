Ruud de Wild voelt zich weer wat beter na tweede darmoperatie

Ruud de Wild heeft zijn tweede darmoperatie achter de rug en is rustig aan het herstellen. Op Instagram geeft zijn vriendin Olcay Gulsen vanuit het ziekenhuis een update over zijn gezondheid.

“Iedere dag een beetje beter en sterker. Maakt mij heel blij”, schrijft ze bij een lief kiekje van hen samen. Op de foto geeft ze Ruud een dikke kus.

Advertentie

Heftige bloeding

De NPO Radio 2-dj maakte een paar weken geleden tijdens zijn radioprogramma bekend dat hij darmkanker heeft. Hij was er gelukkig op tijd bij en werd al snel voor de eerste keer geopereerd. Maar thuis verslechterde de situatie. Hij kreeg plotseling een heftige bloeding en is toen uit voorzorg met de ambulance opgehaald. Hij weer opnieuw opgenomen in het ziekenhuis.

Tweede operatie