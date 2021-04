Ruud de Wild won op déze manier het hart van Olcay Gulsen terug

Olcay Gulsen (40) en Ruud de Wild (51) hebben elkaar helemaal gevonden in de liefde. Maar dat was niet altijd het geval. Het koppel ging kort uit elkaar. Maar Ruud wist het hart van Olcay weer terug te veroveren op een heel bijzondere manier.

Olcay Gulsen en Ruud de Wild werden begin 2019 een setje. Maar na vier ‘te gekke’ maanden, leek het toch beter om uit elkaar te gaan. Olcay kreeg heftig nieuws te verwerken. Haar ex, met wie ze nog altijd goed contact had, overleed. “Dat moest ik verwerken. Ik kon er geen nieuwe relatie bij hebben”, zegt Olcay daarover in een interview met het AD. Ze had ruimte nodig en het stel besloot afstand van elkaar te nemen. Maar niet veel later probeerde Ruud toch weer toenadering te zoeken.

In de zomer van 2019 ontving Olcay namelijk regelmatig brieven van Ruud. “Geen mails, nee, échte brieven.” Volgens de modeontwerpster waren het het soort brieven ‘van een romantische kunstenaar met een prachtig handschrift’. De brieven – die soms wel zes kantjes telden – gingen over het liefdesverdriet van Ruud. “Kijk wat je aan het doen bent, wat je weggooit”, stond erin geschreven.

‘Kookte van woede’

In eerste instantie was Olcay niet zo gediend van deze actie. “Al na vier zinnen kookte ik van woede”, laat ze weten. “Ik wilde niet reageren, maar na drie dagen belde ik hem op. Waar haalde hij het lef vandaan mij dit te schrijven?”

Hereniging

Dat telefoontje liep vrolijker af dan het begon. “Toen we elkaar tien minuten aan de lijn hadden, schoten we al in de lach. We hebben lang met elkaar gepraat”, zegt Olcay dan ook over het gesprek. “Een week later kwamen we elkaar tegen bij RTL Boulevard. Zaten we daar naast elkaar… Ja, dat voelde weer vertrouwd.”

Moeilijke tijd

Sindsdien is het koppel weer bij elkaar en in coronatijd gingen de twee zelfs samenwonen. Helaas gaat het stel door een moeilijke tijd. Ruud de Wild heeft de diagnose darmkanker gekregen. Olcay staat haar vriend bij in deze moeilijke tijd. “Ik ga goed voor hem zorgen“, liet ze eerder weten in haar Instagram Stories.

Olcay en Ruud zaten bij Libelle op de bank voor Liefde in lockdown. Wie van de twee heeft er altijd gelijk? En wie is het grappigst? Wij vroegen het aan het koppel.

