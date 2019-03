Ruud Feltkamp doet aangifte bij politie om een heel akelige reden

Het gezicht van voormalig GTST-ster Ruud Feltkamp wordt misbruikt in een Bitcoin-campagne. De acteur is naar de politie gestapt in de hoop de zaak snel te kunnen oplossen.

Ruud Feltkamp speelde jarenlang in Goede tijden, slechte tijden, maar zijn karakter verliet de soapserie vorig jaar.

Misleidende reclame

Sinds zijn vertrek uit de serie houdt hij zich bezig met het ontwikkelen van handelssoftware voor cryptovaluta. Maar sinds een poos wordt zijn foto zonder zijn toestemming gebruikt in een misleidende Bitcoin-reclame, waarin aangemoedigd wordt geld te investeren.

Ruud Feltkamp baalt

Aan het AD vertelt de voormalig acteur: “Dagelijks krijg ik meldingen dat mensen mij zien op Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn – noem het maar op. Dit is echt vervelend voor mensen die erin trappen, die hebben het vaak al niet breed, maar ook voor mezelf. Ik probeer met eerlijk en hard werken een goede reputatie op te bouwen, en dan wordt je naam misbruikt door een paar van die flapdrollen.”

Weinig vooruitgang

Ruud vertelt dat er vanuit Facebook zelf weinig actie ondernomen wordt. Het is Facebook die de advertenties offline moet halen, maar vooralsnog zit er weinig vooruitgang in dit proces. “Die fraudeurs kunnen gewoon hun gang gaan”, aldus Ruud.

Facebook

De situatie zit de acteur zó hoog, dat hij zijn naam op Twitter heeft veranderd. In plaats van ‘Ruud Feltkamp’ staat er nu ‘Ruud “ik adverteer niet op Facebook” Feltkamp in zijn biografie.

Heb mijn twitter profielnaam verandert. Misschien is het nu duidelijk voor mensen (er wordt door scammers op mijn naam geadverteerd..) — Ruud “ ik adverteer niet op Facebook” Feltkamp (@RuudFeltkamp) 5 maart 2019

Bron: RTL Boulevard, Beeld: ANP Foto