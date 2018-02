Oud-premier Ruud Lubbers (78) overleden

In zijn woonplaats Rotterdam is oud-premier Ruud Lubbers overleden. Hij was 78 jaar oud.



De Rijksvoorlichtingsdienst maakte dit nieuws zojuist bekend. Lubbers was de langstzittende premier van Nederland. Van 1982 tot 1994 was hij de minister-president van ons land. Lubbers stond bekend om zijn ‘no-nonsense beleid’, waarmee hij de economie wilde herstellen en de staatsschuld wilde verminderen. Hij was niet alleen de langstzittende premier, maar ook de jongste minister-president. Mark Rutte was toen hij minister-president werd net een paar maanden ouder.

Prinses Beatrix

Het taalgebruik van de ministers was zo wollig, dat het zijn eigen naam kreeg: het “Lubberiaans”. In 1994 nam Lubbers afscheid van de politiek. In de jaren daarna was hij werkzaam als Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties (vanaf 2001) en als informateur in 2010. Ook de laatste jaren was de oud-premier nog vaak in het nieuws met opvallende uitspaken. Zo vertelde hij vaak over zijn contacten met prinses Beatrix, met wie hij altijd goed contact had. Hij zou haar, naar eigen zeggen, zelfs hebben verteld dat ze wat kritischer moest zijn over de vriendinnen van Willem-Alexander.



Bron: NOS.nl. Beeld: ANP.