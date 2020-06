Donderdag konden kijkers opnieuw genieten van een heftige burenruzie in Mr. Frank Visser doet uitspraak. Dit keer gaat de ruzie over een kastanjeboom en de kijkers thuis gaan helemaal los op Twitter.

Ze zijn vooral verbijsterd over hoelang deze buren al ruzie hebben.

De 62-jarige Tineke heeft al maar liefst 30 jaar ruzie met haar buurvrouw Maria en haar zoon Rutger om de grote kastanjeboom in hun tuin. Zij wilden de boom namelijk niet weghalen, waardoor Tineke dag in dag uit in de schaduw zat. En dat is niet goed voor haar woongenot. “Het is een spook dat je leven beheerst”, zegt Tineke.

Verwarring

Kijkers vinden het een onduidelijke aflevering en dat maakt de tongen los. Op Twitter geven de kijkers hun ongezouten meningen op de aflevering. In eerste instantie zeurt Tineke over de kastanjeboom in de tuin van de buren, maar niet veel later heeft ze het ineens over de heg en het hek. Dit zorgt voor een hoop verwarring. “Dan is het de boom die ze per se weg wil hebben. En dan is het weer een hek dat voor problemen zorgt. Wat is nu eigenlijk haar probleem?”, klinkt het dan ook op Twitter.

30 jaar ruzie

Bovendien kunnen de mensen thuis niet begrijpen dat Tineke al 30 jaar ruzie heeft met de buren. Ze vinden het vooral erg knap dat de buren het zó lang met haar hebben volgehouden. Kortom: kijkers worden een beetje moe van het gezeur van buurvrouw Tineke. Uiteindelijk geeft Mr. Frank Visser buren Maria en Rutger gelijk. Dat betekent dat de boom mag blijven en daar zijn de kijkers maar wat blij mee. “Haha lekker! De boom blijft” en “Oh heeeerlijk! Ze moet stoppen. Goede beslissing!”, schrijven kijkers.

Ik ken ook mensen zoals Tineke….geen leuke mensen. #mrfrankvisser — Dewi Melia (@iamD1705) June 11, 2020

Ik Hoop voor die mensen dat t huis verkocht was voor deze uitzending op tv kwam, want niemand wil naast Tineke wonen🙈 #mrfrankvisser pic.twitter.com/8pZAHJYmpa — abbey (@missabbeyjones) June 11, 2020

Haha Tineke’s wil is wet! Ze gaat Mr Visser effe vertellen dat het niet gaat over de afstand van de boom. Nee het gaat om haar woongenot! Die boom moet eruit! #mrfrankvisser — G. Lahaye Heckmanns (@gabylahaye) June 11, 2020

En nu gaat het niet zo zeer om de boom maar om de haag?? #mrfrankvisser — Sandra🌹🏖 (@SandraKars) June 11, 2020

Eerst een boom, nu een heg en hek. Wat is het volgende, de stank van het toilet als het toiletraam open staat? #mrfrankvisser — Vlumondoxa © (@Vlumondoxa) June 11, 2020

#mrfrankvisser.

Ze zitten daar voor een gedrocht van een boom maar nu is de boom ineens niet belangrijk meer.

Nu gaat het om de schutting en de heg. 😆 — birgit (@2015birgit) June 11, 2020

Dan is het de boom, die ze persé weg wil hebben. En dan is het weer een hek die voor problemen zorgt. Wat is nu eigenlijk haar probleem? #MrFrankVisser — Dayenne de Jong (@dayenneke_) June 11, 2020

Haha lekker! De boom blijft #mrfrankvisser — Brenda (@eightiesgirl4) June 11, 2020

De boom mag blijven, dat is goed voor de natuur! #mrfrankvisser — Vlumondoxa © (@Vlumondoxa) June 11, 2020

Hahaha tineke kan wel janken #mrfrankvisser — Sandra🌹🏖 (@SandraKars) June 11, 2020

🤣🤣🤣 daaaaag Tineke #mrfrankvisser — Hier is Iris (@IrisKuneken) June 11, 2020

En Tineke moet stoppen met klagen 🍾🍾🍾 #mrfrankvisser — Linn (@Linnieeee) June 11, 2020

Hoe kan je al 30 jaar ruzie hebben met je buren. #mrfrankvisser — gerretje (@gerretje85) June 11, 2020

Al 30 jaar woon je er.. #mrfrankvisser.. Wat doe je dan?? — Sassieinthehouse (@Sassieinthehou1) June 11, 2020

30 jaar ruzie met de buren die er 5 maanden al niet meer wonen… hoeveel schroefjes zitten er dan los bij je?? #mrfrankvisser — Lis (@LisFotografie) June 11, 2020

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Mr. Frank Visser doet uitspraak, Twitter. Beeld: Ruth van Baaijen | Talpa Beeldbank