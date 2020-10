“Ruzie tussen Martien Meiland en Caroline eindigde in vechtpartij”

Dat de biografie van Martien Meiland vol staat met schokkende onthullingen, is inmiddels geen geheim meer. Toch is er nu nóg een opvallend verhaal naar buiten gekomen. In zijn boek onthult Martien namelijk dat hij en Caroline flinke ruzie hebben gehad en dat er zelfs een vechtpartij tussen Maxime en Caroline is voorgevallen.

De vechtpartij zou zelfs zó uit de hand zijn gelopen, dat Maxime er een litteken aan heeft overgehouden.

Ruzie tussen Martien Meiland en Caroline

Dat de familie Meiland en Caroline van Eeden niet bepaald op goede voet uit elkaar zijn gegaan, was al duidelijk. Caroline vertrok destijds uit het chateau na ‘heimwee en irritaties’ en zowel Caroline als Martien hebben laten weten dat er na haar vertrek geen contact meer is geweest tussen de twee In het boek komen nu echter nieuwe details naar buiten over de ruzie.