‘Ruzie tussen prins William en Harry is erger dan ooit’

Het was duidelijk dat het al een tijd niet meer zo goed botert tussen prins William en Harry. Maar die ruzie tussen de twee broers blijkt een stuk ernstiger dan de meesten denken, zo vertelt biograaf Robert Lacey aan The Daily Mail.

“Ik geloofde het eerst niet. Ik dacht dat deze ruzie door de pers was opgeblazen, maar het bestaat toch echt. Sterker nog: het is veel erger dan mensen denken”, zo schrijft Lacey. De ruzie is volgens hem nog lang niet voorbij.

‘De hele Meghan-situatie’

“Sommige zullen denken dat dit wel overwaait, maar ik denk dat historici over tien jaar hier nog over zullen schrijven”, vervolgt de adviseur voor The Crown. In zijn boek Battle of Brothers onthult hij dat de ruzie al veel langer speelde dan de mensen weten en daarnaast verder escaleerde. Hij sprak met verschillende insiders van het Britse Koningshuis en meent dat ‘de royals de hele Meghan-situatie verschrikkelijk hebben aangepakt’. “Wat je moet beseffen is dat de hele strategie van de monarchie gebaseerd was op het feit dat ze bij elkaar bleven. Meghan heeft dat allemaal veranderd. Ze is moeilijk. Ze heeft een ongelooflijk en gevaarlijk niveau van zelfvertrouwen.”

“Maar het Paleis heeft het mis, zoals altijd met de tweede-geborene. Ze gaan altijd slecht om met de tweede-geborene. Het gebeurde met prinses Margaret. Het gebeurde met prins Andrew“, vertelt hij.