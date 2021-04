Een conflict over het koffie-uurtje in het seniorencomplex De Schulpen in Velsen-Noord is geëindigd in een scheldpartij van 40 minuten in Mr. Frank Visser doet uitspraak. De televisierechter mocht uitspraak doen in een zaak tussen vier dames die elkaar het leven behoorlijk zuur hebben gemaakt.

Groepje Tiny en Gerrie en groepje Greet en Sylvia kunnen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. In hun bestuurscommissie is ex-bestuurslid Sylvia uit de commissie gezet omdat ze altijd een grote mond zou hebben en zelfs haar buren in het gezicht zou hebben gespuugd. Volgens Sylvia is daar helemaal niets van waar.

Van een rustige oude dag is dus geen sprake meer in het complex. Bovendien zijn er op mysterieuze wijze schilderijtjes verdwenen en is de kerstverlichting moedwillig gesaboteerd. En over het gebruik van de zaal om koffie te schenken zijn ook de meningen verdeeld. Mr. Visser ging met Viktor naar Velsen-Noord om een einde te maken aan de seniorentwist, maar dat leek nog niet mee te vallen.

Viktor vraagt Sylvia allereerst naar het spuug-conflict. Sylvia weet nergens van, zegt ze. “Waar ik het vandaan haal?”, reageert haar boze buurvrouw. “Weet jij niet meer dat je hier verkreukeld in de gang liep? Toen heb ik nog je excuus aanvaard. Lieg ik dat ook allemaal soms? Jij hoort hier niet”.

