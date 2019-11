Ruzie tussen juryleden Anouk en Lil' Kleine in 'The voice of Holland'

Het tiende seizoen van The voice of Holland is van start gegaan. Een heuglijk moment, maar toch gaat de start van het programma niet zonder slag of stoot. Juryleden Lil’ Kleine en Anouk blijken namelijk flinke ruzie te hebben en zelfs niet meer in dezelfde ruimte te willen zijn.

Presentatoren Chantal Janzen en Martijn Krabbé vertellen aan RTL Boulevard hoe de vork in de steel zit.

Akkefietje

Martijn reageert reageert tegenover RTL-presentator Aran Bade op de vermeende ophef tussen de twee juryleden. Hij weet niet precies wat er gaande is, maar is wel op de hoogte van het feit dat het niet botert tussen Lil’ Kleine en Anouk. “Ik was er niet bij, maar ze lijken een soort botsing te hebben gehad waardoor ze nu wat problemen hebben”, verklaart hij.

Popcorn

Chantal antwoordt grappend: “Ik vind het jammer dat we er niet bij waren, want dan was ik er met een zak popcorn bij gaan zitten.” De geruchten dat het om een echte vechtpartij gaat zijn niet waar, vertellen de presentatoren echter. “Al houden Lil’ Kleine en Anouk zich natuurlijk niet in”, vervolgt de kersverse The Voice of Holland-presentatrice.

Slechte coach

Het zou mis zijn gegaan doordat Anouk Lil’ Kleine een slechte coach zou hebben genoemd. “Ze vinden natuurlijk allemaal wel iets van elkaar”, reageert Martijn. “Het kwam goed uit dat we met de knock-out ronde gastcoaches op het programma hadden staan, want Anouk en Lil’Kleine willen inderdaad niet in één ruimte zijn. Dus dit was wel goed getimed”, vertelt de presentator.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: William Rutten