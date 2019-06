'Ruzie tussen William en Harry bijgelegd door komst baby Archie'

De broederliefde tussen William en Harry leek de laatste tijd ver te zoeken. Gedurende verschillende evenementen in het afgelopen jaar was er volgens royaltydeskundigen een duidelijke afstand zichtbaar tussen hen.

Volgens ingewijden zouden de 2 prinses al lange tijd ruzie hebben met elkaar – en er zou ook onenigheid zijn tussen Kate en Meghan. Royaltydeskundige Katie Nicholl bevestigt dat aan Entertainment Tonight: “De broers hebben zeker ruzie gehad. Ik heb van een bron vernomen dat de 2 op een gegeven moment zelfs niet meer met elkaar praatten.”

Spanning tussen de ‘fab four‘

Afgelopen december vertelde een bron nog aan de Amerikaanse nieuwssite dat er spanning was tussen de broers, nadat de hertog van Cambridge zijn ‘zorgen’ uitte over de relatie van Harry en Meghan. Dat viel niet in goede aarde bij Harry. Daarnaast zouden Harry en Meghan begin juni uit de gezamenlijke liefdadigheidsorganisatie ‘Royal Foundation’ willen stappen. Deze richtten de broers in 2009 samen op. De ‘fab four’, hoe het koninklijke kwartet in de Britse pers worden genoemd, leek ver te zoeken.

Schoon schip

Maar het tij lijkt gekeerd te zijn met de geboorte van Harry en Meghans zoontje Archie. “Nu Archie er is, zal de relatie zeker beter worden. William is trots dat zijn broer nu vader is geworden”, aldus de royaltydeskundige. William en Kate zouden bovendien hun hulp aan Harry en Meghan hebben aangeboden. “Ik heb gehoord dat Kate zichzelf heeft aangeboden mocht Meghan hulp nodig hebben. Kate zou hebben gezegd dat ze er voor haar schoonzus is”, aldus de deskundige. En zo hoort het, toch?

Niet iedereen uit het Britse koningshuis was vooraf blij met het babynieuws van Meghan en Harry:

Bron: Entertainment Tonight. Beeld: ANP