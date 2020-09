‘Ruziënde’ Maxim en Peter zorgen voor nodige hilariteit bij ‘Jinek’

Eva Jinek had dinsdagavond twee gasten die niet bepaald op hun mondje zijn gevallen en dat resulteerde uiteraard in een dynamisch gesprek. Maxim Hartman (57) en Peter R. de Vries gingen met elkaar de discussie aan, tot grote hilariteit van de kijkers.

Als het gesprek over Instagram gaat, duurt het niet lang voordat de twee mannen de ene sneer na de ander uitdelen.

Al voordat de aflevering überhaupt is begonnen, hebben de kijkers er al zin in. Zodra de gasten van Jinek bekend zijn gemaakt, schrijft iemand op Twitter: “Daar ga ik even goed voor zitten.” Zowel Peter R. de Vries als Maxim Hartman belanden regelmatig op televisie in hevige discussies, dus het was natuurlijk wachten op vuurwerk.

Discussie over Instagram

Wanneer het gesprek over Instagram gaat, laat Peter weten dat hij het nut er van niet echt in ziet. “Als ik zie wat Maxim erop post, mis ik er niets aan. Ik zie er niets in. Ik begrijp niet waarom mensen dat met heel Nederland delen,” zo sneert hij. En dat laat Maxim natuurlijk niet zomaar over zich zeggen. “Je hebt niet eens gekeken! Dat pik ik niet.” Daarop reageert Peter gevat: “Zullen we even naar Artis gaan?” Maxim vertelde namelijk vlak daarvoor dat hij mensen die negatieve reacties sturen vaak uitnodigt om het in zijn gezicht bij de uitgang van Artis te komen zeggen.

Reacties Twitter

Kijkers zien gelukkig de humor wel in van de discussie, zo blijkt uit de volgende reacties op Twitter:

Tweets Maxim en Peter:

Maxim Hartman krijgt af en toe haatreacties op @instagram, maar gaat graag de confrontatie aan. “Ik spreek een plek af om het in mijn gezicht te zeggen. Ze komen nooit.” #jinek #10jaarinstagram pic.twitter.com/i9LExJIMDm — Jinek (@Jinek_RTL) September 29, 2020

Voert Maxim Hartman weer zijn obstinate en infantiele toneelstukje op.

Wanneer wordt die vent een keer volwassen?

Wat een puber!#jinek — Krijg het (@heen_en_weer) September 29, 2020

Bij #Jinek is @maximhartman vooral op zoek naar begrip voor containers #containerbegrip — Hans van Schie (@hansvanschie) September 29, 2020

Word gezellig straks bij Artis #Jinek — jasperina de vries (@DeJasperina) September 29, 2020

#jinek Die Maxim Hartman wordt meer en meer een karikatuur van hemzelf. Wat een voorspelbare ‘blaaskaak’. Altijd dezelfde kunstjes. — doemaargewoon (@relativerenmaar) September 29, 2020

Connie Witteman

Maxim en Peter waren overigens niet de enige gasten die de aandacht wisten te trekken. Connie Witteman (69) was namelijk ook te gast. Zij heeft met haar positieve spreuken op Instagram inmiddels aardig wat volgers weten te verzamelen en kwam daar bij Jinek over praten. Hoewel haar boodschap heel positief was, ze vindt het namelijk gewoon leuk om haar leven met haar volgers te delen, waren de reacties op haar optreden allesbehalve positief:

Connie Breukenhoven, ook wel Vanessa genoemd, heeft het “Vooral jong blijven Syndroom”. Prima het is een aandoening waar ze niets aan kan doen.Ze is er blij mee blijkbaar. Maar om dan overal een mondkapje omdoen zoals ze zegt en niet op tv is jammer scheelt hoop tweets. . #jinek — Constant Klompmaker (@ckklompie) September 29, 2020

Wow, wat ziet Connie er toch lekker naturel uit!! #Jinek — felonvt500 (@Felon0229) September 29, 2020

Oh Conny.. Je was zo’n mooie vrouw. Wat doe je jezelf aan? #jinek — Mopseflops (@Mopseflops1) September 29, 2020

#jinek let op kindertjes, als je aan plastische chirurgie begint eindig je uiteindelijk net als die mevrouw met dat mismaakte gezicht. Niet doen dus. — Maakje Dik (@maakjedik) September 29, 2020

Hoera, Libelle is genomineerd voor website van het jaar 2020. Help jij ons naar de overwinning? Stemmen kan hier.

Bron: RTL. Beeld: Brunopress