Zware aardbeving in Mexico - koningin Máxima ongedeerd volgens RVD

Koningin Máxima is op dit moment in Mexico, waar vanochtend een aardbeving is gemeten met een kracht van maar liefst 8.1 op de schaal van Richter. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin veilig en ‘in orde’.

Máxima is vanwege haar werkzaamheden voor de Verenigde Naties in Mexico, en zal later op de dag terugvliegen naar Nederland.

Grote paniek

De koningin was op het moment van de aardbeving in Mexico-Stad. Getuigen melden aan de Mexicaanse krant El Universal dat mensen daar in paniek over straat rennen. In enkele wijken is zelfs de stroom uitgevallen.

Sterkste aardbeving sinds 1985

Er zijn zeker 5 mensen, onder wie 2 kinderen, omgekomen door de beving. Volgens de Mexicaanse agentschap voor burgerbescherming is het de sterkste aardbeving die het land heeft getroffen sinds de verwoestende beving van 1985. Deze beving veroorzaakte grote schade en er vielen duizenden doden.

Tsunami op komst

Het epicentrum van de aardbeving lag bij Pijijiapan, in het zuiden van Mexico. Het tsunamiwaarschuwingscentrum voor het gebied van de Stille Oceaan waarschuwt voor mogelijke vloedgolven.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP