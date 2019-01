Ryanne van Dorst is onder het mes gegaan: ‘Eindelijk een echte vent’

Het lijkt erop dat zangeres en presentatrice Ryanne van Dorst (34) een geslachtsoperatie heeft ondergaan. Van Dorst deelde vanmiddag een foto van zichzelf in het ziekenhuis, waarbij ze ‘eindelijk een echte vent!’ schreef.

Haar manager wil nog weinig kwijt over de operatie. “Daarover maakt ze zelf meer bekend, of ik moet zeggen: daarover maakt híj meer bekend.”

Geen gevolgen

Volgens Ram Lauwrier, manager van Ryannes band DOOL, gaat het ‘redelijk goed’ met de zangeres. Hij bevestigt dat ze onder het mes is geweest en momenteel nog in het ziekenhuis herstelt. Haar situatie heeft geen gevolgen voor geplande optredens van de band, zo laat hij weten.

Hermafrodiet

Van Dorst is geboren als een hermafrodiet, wat betekent dat ze zowel mannelijke áls vrouwelijke geslachtskenmerken heeft. Op doktersadvies is op jonge leeftijd besloten een meisje van haar ‘te maken’, met operaties en hormonen. In het programma Geslacht! deelde ze 2 jaar geleden voor het eerst haar verhaal.

Minimale dosis hormonen

De zangeres liet toen weten ‘innerlijke rust gevonden’ te hebben. Ook vertelde ze dat ze nog maar een minimale dosis hormonen slikt. “Ik trek me niks meer aan van verwachtingen van anderen. De ene keer doe ik iets dat wordt geassocieerd met vrouwen, de andere keer iets wat ze mannelijk noemen. Soms voel ik me geen man en geen vrouw, soms allebei tegelijk. Ik sta erboven’’, zo vertelde ze aan de Volkskrant.

Ryanne in het ziekenhuis:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ryanne van Dorst (@ellebandita) op 31 Jan 2019 om 5:09 (PST)

