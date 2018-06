Saar Koningsberger ziet er 3 maanden na haar bevalling prachtig uit in bikini

Saar Koningsberger geniet met volle teugen van haar drie maanden oude baby Scottie. De presentatrice deelt vandaag een mijlpaal op Instagram.

“Voor het eerst saampjes op het strand”, schrijft Saar bij een warm vakantiekiekje, waarop ze in bikini en met Scottie in haar armen over een Portugees strand loopt.

Prachtig slank

Schattiger kan het niet. Maar naast de oooh’s en aaah’s over de baby, wordt ook Saars lichaam overladen met positieve reacties. “Waar is je buikje gebleven? Dat geluk heb ik nou niet gehad”, schrijft iemand. Een ander: “Wat zie jij er alweer goed uit in bikini.” En: “Wat ben je weer prachtig slank!”

