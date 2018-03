Saar Koningsberger deelt eerste (duidelijke) foto van pasgeboren dochter

Afgelopen maandag is presentatrice Saar Koningsberger bevallen van een dochter. Vroeg in de morgen werd Scottie Jones geboren.

Saar deelde gister bij een schattige foto met haar eerste kindje: “Het was een heel avontuur om op de wereld te komen maar daar is ze dan eindelijk. Op 05-03-2018 om 05:02 is onze prachtige dochter Scottie Jones geboren. Voorlopig moeten we nog even in het ziekenhuis blijven, maar het lijkt erop alsof het allemaal helemaal goed gaat komen! Wat ben ik ongelofelijk verliefd en wat is dit onbeschrijfelijk..”.

Naar huis

Het lijkt inderdaad al snel beter te gaan met het meisje, want vandaag deelt de kersverse mama een foto met haar dochtertje en schrijft daarbij dat ze naar huis mogen. Wat een lief plaatje:

Ja kleintje we mogen naar huis.. Een bericht gedeeld door Saar Koningsberger (@saarkoningsberger) op 7 Mrt 2018 om 5:26 (PST)

