Heel verdrietig nieuws voor Sabia Boulahrouz

Sabia Boulahrouz heeft ontzettend verdrietig nieuws ontvangen. Een goede vriendin van haar is overleden aan de gevolgen van kanker.

Kim was nog maar 30 jaar oud. “Rust zacht, prachtige ziel”, schrijft Sabia bij een foto van haar op Instagram. “Mijn hart gaat uit naar alle familie en vrienden van Kim.”

Borstkanker Sylvie Meis

Sabia doet een opmerkelijke uitspraak in hetzelfde bericht. “Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn jullie moeten voelen. Ik heb nog nooit ervaring gehad met kanker en ken ook niemand die het heeft gehad.” Vergeet ze daarmee haar voormalig beste vriendin, Sylvie Meis, die van borstkanker genezen is?

Kind verliezen

“Maar ik weet wel hoe het voelt om een kind te verliezen en het te moeten begraven”, vervolgt het model, verwijzende naar haar miskraam een paar jaar terug. “Ik wens jullie kracht en hoop dat jullie je weg naar het dagelijkse leven weer terugvinden.” Sterkte, Sabia!

