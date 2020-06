Sabine is arts bij het RIVM: "Als alles zonder risico was, is het leven niks aan"

Sabine Bantjes is net een week vrij nadat ze 4 maanden achtereen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met één ding bezig was: COVID-19. Als arts maatschappij en gezondheid, infectieziektebestrijding bij het RIVM hoeft ze niemand uit te leggen hoe druk ze het heeft. Gelukkig wilde ze in haar vakantie wel bellen met Libelle over, het zal ook eens niet: corona.

Sabine, kun jij aan een leek uitleggen wat jouw werk bij het RIVM inhoudt?

“We zijn al bezig met corona sinds januari. Toen het opkwam in China, schoten we meteen in staat van paraatheid. Sinds februari ben ik hier non-stop mee bezig. Voor mij best gek, want normaal gesproken zijn er heel veel infectieziekten waar ik me mee bezig houd. Voor nu bestaat mijn gehele werkende leven en eigenlijk ook het leven daarbuiten uit COVID-19.

Ik werk bij de landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (LCI). Toen COVID-19 net in het nieuws kwam, hebben we bij het RIVM samen met de GGD’en ons voorbereid op wat zou komen. Een van de belangrijkste overlegstructuren die we in Nederland binnen de infectieziektebestrijding kennen, is het outbreak management team (OMT). Intussen kent iedereen dat, maar wij werken al jaren zo. Het OMT wordt georganiseerd op initiatief van de LCI. Dat doe ik samen met mijn collega’s. We hebben experts uitgenodigd om aan dit onderwerp deel te nemen, bereiden alles inhoudelijk voor en hebben daarbij overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – al zijn we natuurlijk onafhankelijk. We zijn 24 uur per dag beschikbaar voor de GGD en zorgprofessionals die zich bezighouden met infectieziektebestrijding. We maken ook de richtlijnen over hoe dat in zijn werk zou moeten gaan.”

“Soms zeg ik: jongens, heel gezellig, maar ik heb echt geen zin het over corona te hebben”

Jouw leven is dus 24/7 corona?

“Je merkt nu wel dat veel mensen het normale leven weer opstarten, maar hiervoor konden mensen het alleen maar daar over hebben. Er was verder niks. Het heeft ons maanden in een greep gehouden. Dat is wel heel zwaar, want ik werk lange dagen. Je probeert je daar volledig voor in te zetten en tegelijkertijd willen mensen uit je privé-omgeving horen hoe het gaat en waar het heen gaat. Op een gegeven was ik daar wel een beetje klaar mee. Dan heb ik niet zoveel zin om in mijn vrije tijd ook nog mensen uitleg te geven. Maar ik snap het wel.”

Lukt het jou dan om je grenzen aan te geven?

“Ik was daar vroeger heel slecht in, maar ik ben een van de vele dertigers die ooit overspannen is geweest. Nu is het voor mij heel helder. Soms zeg ik: jongens, heel gezellig zo’n ZOOM feestje, maar ik heb echt geen zin het over corona te hebben. Vrienden en familie hebben daar ook veel respect voor. Ondertussen is het ook wel weer een stuk minder.”