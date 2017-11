Sabrina (23): ‘’Elke keer als ik plas voelt het alsof ik moet bevallen’’

De Britse Sabrina Binns lijdt aan het Syndroom van Fowler: een zeldzame aandoening waardoor plassen bijna onmogelijk is. Hoewel ze tot 60 pillen per dag neemt tegen de pijn, voelt elk toiletbezoekje als een bevalling. ‘’Mijn ziekte heeft mijn leven overgenomen en ik wil het terug.’’

Sabrina heeft al meerdere behandelingen ondergaan, maar tot op heden zonder resultaat. De Britse vrouw heeft daarom al haar hoop gevestigd op een riskante operatie in de Verenigde Staten.

Syndroom van Fowler

Al van jongs af aan ervaart Sabrina ontzettend veel pijn tijdens het plassen. Na verschillende onderzoeken bleek dat ze last heeft van een neurogene blaas, wat betekent dat haar blaas niet goed werkt als gevolg van schade aan haar zenuwen. Ook loopt de samenwerking tussen de spieren van haar blaas en urineleider niet zoals het hoort. Alsof dat nog niet genoeg is, lijdt ze ook nog eens aan het Syndroom van Fowler, waardoor haar sluitspier niet goed kan ontspannen. Het gevolg is een verlammende pijn tijdens het plassen.

“Nog maar een schim”

“Mijn hersenen sturen geen signalen naar mijn blaas om zich te openen als ik wil urineren, waardoor ik elke keer moet persen tot ik fysiek en mentaal niet meer kan. Ik neem tot 60 pillen per dag, onder andere tegen de pijn. Deze aandoening heeft mijn waardigheid en mijn leven weggenomen. Ik ben nog maar een schim van het meisje dat ik vroeger was”, vertelt Sabrina.

“Ik schaamde me”

Als tiener kreeg Sabrina een sonde, maar dat maakte haar leven naar eigen zeggen alleen nog maar moeilijker. “Het voelde vreselijk aan. Ik schaamde me en kwam niet meer buiten”, vertelt ze. “Op die leeftijd is het niet leuk om de hele tijd een zakje tegen je been te hebben hangen. En als ik op stap ging, gebeurde soms een ongelukje met de sonde, waardoor ik plotseling een natte broek had.”

Slachtoffer van grapjes

Haar vrienden hadden maar weinig begrip voor haar situatie. “Ik verloor het contact met hen en ging niet meer uit. Als ik het al deed, was ik vaak het onderwerp van grapjes en opmerkingen”, aldus Sabrina. Uiteindelijk onderging ze ‘sacrale neuromodulatie’, een therapie waarbij zenuwen in de onderrug worden gestimuleerd met elektrische impulsen om ‘foute’ signalen te overstemmen met ‘goede’ signalen.

Dure therapie

De behandeling was allesbehalve goedkoop: in totaal kostte het maar liefst 17.000 euro. Helaas voor Sabrina had de behandeling totaal geen effect.“Toen ik hoorde dat het niet had gewerkt voelde het even alsof mijn leven voorbij was.” Er werd opnieuw een stoma voorgesteld, maar Sabrina kreeg te horen dat hier de nodige risico’s aan vastzaten.

Risico’s

“Ik kon een bloedvergiftiging oplopen en mijn nieren konden beschadigd raken. Dat zag ik niet zitten”, zegt ze. Ze besloot daarom zelf online op zoek te gaan naar een oplossing, en ontdekte een operatie waarbij er een kunstmatige opblaasbare sluitspier wordt ingebracht. Helaas was ook deze operatie niet zonder risico’s, maar tóch besloot Sabrina ervoor te gaan.

Geld inzamelen

Omdat de operatie in haar eigen land niet wordt uitgevoerd, zamelt ze nu geld in om deze in de Verenigde Staten te laten doen. Sabrina: “Ik wil echt af van die vreselijke pijn die me 24 uur per dag kwelt. Of ik hoop toch dat ze minder kan worden.”

Bron: Hulldailymail. Beeld: Facebook