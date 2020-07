Sabrina Starke (40) kreeg diagnose borstkanker

Voor Sabrina Starke zijn de afgelopen 10 maanden ontzettend heftig geweest. De zangeres laat in een post op Instagram weten dat ze eind 2019 haar tour moest cancelen omdat borstkanker bij haar werd geconstateerd.

“Op 17 oktober 2019 heb ik de diagnose borstkanker te horen gekregen,” zo schrijft Starke bij een foto waarop ze zonder haar te zien is. “Mijn focus moest daarom volledig op mezelf en mijn gezin gericht worden. De afgelopen tien maanden waren dus ongelofelijk intens en heftig.”

Angst voor de dood

Volgens de zangeres kwam ze na de diagnose in een rollercoaster van emoties terecht. “Angst voor de dood was daarin het moeilijkste om mee te dealen. Het voortraject van de onderzoeken was intens. Wachten op uitslagen, second opinions en de adviezen van de artsen. En dan uiteindelijk ligt de keuze bij jezelf. Ik heb besloten om alle adviezen van de artsen op te volgen.”