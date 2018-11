Sam slikte acht jaar geleden een slak in en overleed afgelopen week aan de gevolgen

De Australische Sam Ballard zat samen met zijn vrienden acht jaar geleden in de tuin wijn te proeven. Er kroop een slak voorbij, waarop een van zijn vrienden hem uitdaagde: “Zou je hem durven opeten?” Wat Sam toen nog niet wist, is dat hij de fout van zijn leven maakte.

De vriend, Jimy Galvil, vertelt: “We zaten buiten en hielden een soort wijnproeverij. Lekker volwassen. Tot er plots een slak voorbijkroop. ‘Zou je hem durven opeten?’, vroeg Jimy. En dat was wat Sam deed. Beng. Zo is het gebeurd.”

Geen zorgen

Tot zover niks bijzonders. Tot Sam na een aantal dagen veel pijn kreeg aan zijn benen. Hij dacht direct aan de slak. Maar volgens zijn moeder Katie hoefde hij zich geen zorgen te maken. “Daar wordt niemand ziek van, toch?”, meende ze.

Maar niets bleek minder waar. Na een controle in het ziekenhuis stelden artsen vast dat hij geïnfecteerd was met een ratlongworm angiostrongylus cantonensis, een soms dodelijke parasiet. De worm komt voor bij knaagdieren, maar ratten kunnen ook slakken infecteren.

Coma

Vaak herstellen mensen van de infectie, maar Sam niet. Hij kreeg een hersenvliesontsteking en raakte in coma. Pas na 420 dagen werd hij, verlamd aan armen en benen, weer wakker.

“Hij kan niet meer zelf eten en heeft ook hulp nodig om naar het toilet te gaan”, vertelt zijn moeder. “Hij werkt hard om toch nog een beetje te kunnen bewegen. Gelukkig begrijpt hij nog wel wat we zeggen.” Zo ook de excuses van Jimy, de vriend met wie hij de weddenschap sloot. “Op dat moment begon hij hard te roepen. Zo zie je dat hij er met zijn verstand nog bij is.”

Excuses

Zijn vrienden probeerden Sam voor zijn dood nog zoveel mogelijk te betrekken in de dagelijkse bezigheden van de vrienden. “We hebben samen naar het voetbal gekeken, zoals we vroeger deden. En als Katie even weg was, lieten we hem even van een biertje nippen. Als we bij hem waren, fleurde hij helemaal op.”

Drie jaar in het ziekenhuis verder, mocht Sam naar huis in een elektrische stoel. Hij had echter de hele dag hulp nodig, kreeg soms aanvallen en kon niet meer zelf zijn lichaamstemperatuur regelen.

Familie en vrienden hebben vrijdag definitief afscheid genomen van de 28-jarige Sam. Zijn laatste woorden waren: “Ik hou van je”, gericht aan zijn moeder Katie.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock