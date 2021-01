Als je denkt dat Meghan Markle (39) even pauze heeft van alle (online) roddels en kritiek, heb je het mis. Haar halfzus, Samantha Markle (56), lanceert aankomend weekend namelijk haar nu al omstreden boek The diary of Princess Pushy’s sister. En let wel: part 1. Hierin zou zij niet al te vriendelijk spreken over haar halfzusje. Maar volgens Samantha is het boek geen aanval.

Dit vertelt ze in een interview aan Us Weekly.

“In tegenstelling tot al het geroddel en de geruchten is mijn boek nooit bedoeld als aanval op mijn zusje”, zegt Samantha in het interview. “Ik heb al gezegd dat ik geen roddelblad aan het schrijven was. Dat zei ik twee jaar geleden al. Maar niemand wil me geloven.”

Toch zijn er sterke aanwijzingen dat Samantha in het boek niet enkel lief is over haar halfzusje. Zo noemt ze Meghan in de titel immers ‘Princess Pushy’ . Ook eerdere uitlatingen van Samantha zijn een voorbode voor de inhoud van het boek. Zo heeft ze regelmatig kritiek geuit op Meghan en noemde ze het zelfs Meghans schuld als hun vader zou overlijden. Daarbij heeft Samantha het regelmatig opgenomen voor hun vader, Thomas Markle (76), met wie Meghan geen contact meer heeft.